شكرا لقرائتكم خبر وظائف أكاديمية برتبة أستاذ مساعد في جامعة تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة تبوك أمس عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية بدرجة أستاذ مساعد للرجال والنساء، وذلك في عدد من الكليات وفي تخصصات مختلفة داخل مدينة تبوك وفي فروع الجامعة بالمحافظات التابعة للمنطقة.

وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلبات سيكون الكترونيا بدءا من أمس، ويستمر حتى 29 ذي الحجة الحالي، وذلك من خلال موقعها الرئيس.

وأفادت الجامعة بأنه يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلا على درجة «الدكتوراه» أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة، وتقدير جيد فما فوق في درجة البكالوريوس، وأن تكون شهادة الدكتوراه في التخصص نفسه، وامتدادا لمرحلة البكالوريوس والماجستير، أو في تخصص متسق معه حسب رأي المجالس المختصة، وأن تكون جميع مراحل دراسة المتقدم (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) قد تمت بالانتظام الكامل.