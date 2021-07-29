شكرا لقرائتكم خبر 40 ألف استشارة نفسية خلال 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق (قريبون) التابعين للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية 40,463 استشارة نفسية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021م.

وبين المركز أنه يستقبل الاستشارات النفسية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا على مدار أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت من خلال الرقم (920033360) ومن جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع، فيما يتم استقبال الاستشارات وبأي وقت من خلال تطبيق قريبون سواء نصية أو صوتية، حيث يقوم بتقديم الاستشارات فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وبسرية تامة.

وأوضح المركز أن الاستشارات التي جرى استقبالها خلال الفترة الماضية تتعلق باضطرابات نفسية عدة، ساعيا من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الحصول على الاستشارات النفسية وتخفيف آثارها على المجتمع لاسيما المتعلقة بفيروس كورونا.

ويعد مركز اتصال تعزيز الصحة النفسية وتطبيق (قريبون) نموذجين لعمل مؤسسي نوعي يهدف لخدمة المجتمع ورفع الوعي النفسي حيال الاضطرابات النفسية وآلية التعامل معها بكفاءة عالية.

استشارات تتعلق باضطرابات نفسية:

