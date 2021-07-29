7 لغات تنذر بالرحيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة (يونسكو) من احتمالية اندثار 7 لغات في القريب العاجل؛ لأسباب عدة على رأسها قلة تداولها مما يمهد لتلويحة الوداع. وتتوقع المنظمة تلاشي بعض اللغات نتيجة عزوف المتحدثين بها عن التعامل بموجبها واتجاههم للغات الرئيسة أو ذات الأغلبية الساحقة في بلدانهم. اللغات المهددة بالانقراض: اللغة: جيديك بلد المنشأ: شبه جزيرة الملايو عوامل الخطورة: - خلوها من كلمات تعبر عن العنف والتنافس والبيع والشراء. - يتحدث بها 280 شخصا فقط. اللغة: أكا بلد المنشأ: قرية أروناشال براديش شرق الهند. عوامل الخطورة: - عزوف أبنائها عنها والاتجاه للغة الهندية الأم. اللغة: الأيسلندية بلد المنشأ: أيسلندا عوامل الخطورة: تفضيل أبنائها للإنجليزية؛ بسبب الهيكل النحوي المعقد. اللغة: المارشالية بلد المنشأ: جزر مارشال بقرب خط الاستواء في المحيط الهادي. عوامل الخطورة: نزوح سكانها نحو الجزر المرجانية التي تقع بين أستراليا وولاية هاواي الأمريكية اللغة: وينتو بلد المنشأ: كاليفورنيا عوامل الخطورة: انخفاض أعداد قبيلة وينتو من 14000 إلى 150 نتيجة الأمراض الخارجية والاستيطان العنيف. اللغة: توفا بلد المنشأ: قرى شرق جبال سايان الروسية عوامل الخطورة: هجرة سكانها لجنوب شرق سيبيريا لصعوبة الوصول. اللغة: إلفداليان بلد المنشأ: القراصنة والتجار الإسكندنافيين الذين استقروا شمال غرب أوروبا. عوامل الخطورة: تحدث سكان مقاطعة واحدة نائية فقط بها. المرجع: اليونسكو

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