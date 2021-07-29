، انطلاق تصفيات بطولة المملكة الأولى للسيدات للكرة الطائرة.. في 5 من أغسطس ،

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تنطلق في 5 أغسطس المقبل التصفيات المؤهلة لبطولة المملكة الأولى لسيدات الكرة الطائرة التي تقام منافساتها في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وسط مشاركة 14 فريقًا، ينتظر أن تكون منتخب المستقبل للكرة الطائرة السعودية.
وتقام تصفيات المناطق التي تستمر حتى 21 أغسطس المقبل، وستكون البداية من الرياض في التصفيات التي يشارك فيها 4 فرق وهي: أوزرايت، وفينيكس، وإيليت، ولينك، قبل أن تشهد جدة المجموعة الأكبر بمشاركة 7 فرق وهي: بلو جايز 1، وبلو جايز 2، وبلو كليكرز، وأوشين، وفلامينقو ksa، وتقنية جدة، وسويفت، على أن تُختتم مرحلة التصفيات عبر المنطقة الشرقية التي ستشهد تنافسًا بين 3 فرق وهي: نادي الاتفاق، وأكاديمية الاتفاق، وقمم الشرقية.
ويتأهل الفريقان عبر تصفيات كل منطقة، على أن تنطلق المرحلة النهائية في 9 سبتمبر المقبل بالرياض بمشاركة 6 فرق من المناطق كافة.
انطلاق تصفيات بطولة المملكة الأولى للسيدات للكرة الطائرة.. في 5 من أغسطسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-29
تنطلق في 5 أغسطس المقبل التصفيات المؤهلة لبطولة المملكة الأولى لسيدات الكرة الطائرة التي تقام منافساتها في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وسط مشاركة 14 فريقًا، ينتظر أن تكون منتخب المستقبل للكرة الطائرة السعودية.
وتقام تصفيات المناطق التي تستمر حتى 21 أغسطس المقبل، وستكون البداية من الرياض في التصفيات التي يشارك فيها 4 فرق وهي: أوزرايت، وفينيكس، وإيليت، ولينك، قبل أن تشهد جدة المجموعة الأكبر بمشاركة 7 فرق وهي: بلو جايز 1، وبلو جايز 2، وبلو كليكرز، وأوشين، وفلامينقو ksa، وتقنية جدة، وسويفت، على أن تُختتم مرحلة التصفيات عبر المنطقة الشرقية التي ستشهد تنافسًا بين 3 فرق وهي: نادي الاتفاق، وأكاديمية الاتفاق، وقمم الشرقية.
ويتأهل الفريقان عبر تصفيات كل منطقة، على أن تنطلق المرحلة النهائية في 9 سبتمبر المقبل بالرياض بمشاركة 6 فرق من المناطق كافة.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
08:11 PM
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
08:47 PM
تقام في الرياض وجدة والشرقية بمشاركة 14 فريقًا
تنطلق في 5 أغسطس المقبل التصفيات المؤهلة لبطولة المملكة الأولى لسيدات الكرة الطائرة التي تقام منافساتها في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وسط مشاركة 14 فريقًا، ينتظر أن تكون منتخب المستقبل للكرة الطائرة السعودية.
وتقام تصفيات المناطق التي تستمر حتى 21 أغسطس المقبل، وستكون البداية من الرياض في التصفيات التي يشارك فيها 4 فرق وهي: أوزرايت، وفينيكس، وإيليت، ولينك، قبل أن تشهد جدة المجموعة الأكبر بمشاركة 7 فرق وهي: بلو جايز 1، وبلو جايز 2، وبلو كليكرز، وأوشين، وفلامينقو ksa، وتقنية جدة، وسويفت، على أن تُختتم مرحلة التصفيات عبر المنطقة الشرقية التي ستشهد تنافسًا بين 3 فرق وهي: نادي الاتفاق، وأكاديمية الاتفاق، وقمم الشرقية.
ويتأهل الفريقان عبر تصفيات كل منطقة، على أن تنطلق المرحلة النهائية في 9 سبتمبر المقبل بالرياض بمشاركة 6 فرق من المناطق كافة.
، انطلاق تصفيات بطولة المملكة الأولى للسيدات للكرة الطائرة.. في 5 من أغسطس ،
المصدر : الخليج 365
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