شكرا لمتابعة خبر عن وكيل وزارة التعليم : كورونا سببت مشاكل كثيرة في تعليم الدول منخفضة الدخل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وكيل وزارة التعليم المساعد للتعاون الدولي، عبدالرحمن العمري، إن جائحة كورونا سببت مشاكل كثيرة في تعليم الدول منخفضة الدخل.

ولفت إلى أن المملكة قدمت نموذجًا عالميًا للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وسرعة التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، مضيفا أن العديد من المنظمات أشادت بتجربة المملكة في التعليم عن بعد.

وأضاف أن القمة العالمية للتعليم التي تشارك فيها المملكة تركز على الطفل لأن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يعاني منها بعض الأطفال في مختلف أنحاء العالم، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأكد أن نصف الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة لا يلتحقون بالمدارس، ولا حتى مرحلة رياض الأطفال، لذلك ركزت المملكة على هذا الملف خلال فترة ترؤسها لمجموعة العشرين.