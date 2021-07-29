شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. والد الطفلة عائشة : نفسيتي ارتاحت بعد فصلها عن توأمها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عبر والد الطفلة اليمنية، عائشة أحمد، عن شعوره بعد نجاح عملية فصل ابنته عن توأمها الطفيلي، في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال.

وأكد أنه شعر براحة كبيرة وأصبحت نفسيته طيبة بعد أن خرجت طفلته سالمة من العملية ، وذلك بحسب حديثه بقناة "العربية".

وأكد أن أوضاع الطفلة الآن مستقر وأفضل، مجددًا تأكيده بأنه يشعر بالسعادة بعد نجاح العملية التي استغرقت نحو 8 ساعات و35 دقيقة.

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