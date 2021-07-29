شكرا لمتابعة خبر عن اشتراط ظهور حالة "محصن" في "توكلنا" لدخول الأسواق بدءًا من الأحد المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة اشتراط ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا" لدخول الأسواق والمراكز التجارية وفروع الوزارة اعتبارًا من الأحد المقبل.

وأكدت أنه يشترط أن يكون المتسوق محصن جرعتين، أو محصن جرعة واحدة، أو محصن متعافي حسب الحالة في تطبيق توكلنا، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة باللقاح عمريًا أو صحيًا.

وأضافت أن ذلك سيطبق في المولات والأسواق والمنشآت التجارية، ومنافذ البيع، ومقار الوزارة وفروعها والجهات التابعة لمنظومة التجارة.