شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: رصد نجوم الجوزارء في سماء المملكة بالعين المجردة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أنه يرصد بسماء المملكة والوطن العربي في هذا الوقت من العام أواخر يوليو ومطلع أغسطس عودة نجوم الجوزاء.

وذكرت الجمعية أنه يمكن رصد نجوم الجوزاء في السماء بعد أن كانت مؤخرًا خلف الشمس من منظورنا على الأرض.

وأضافت الجمعية عبر حسابها على "تويتر": " فقبل شروق الشمس الجمعة 30 يوليو 2021 والأيام القادمة سترصد هذه النجوم بالعين المجردة بالأفق الشمالي الشرقي".