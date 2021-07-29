شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. لحظة خروج الطفلة "عائشة"من غرفة العمليات بعد نجاح فصلها عن توأمها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تكللت عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني "عائشة أحمد" بالنجاح، واستغرقت العملية الجراحية نحو 7 ساعات و35 دقيقة.

وشهدت لحظة خروجها من غرفة العمليات فرحة عارمة من قبل والدها الذي كان يأمل في نجاح عملية فصل طفلته عن توأمها الغير مكتمل.

وقام والد "عائشة" بتقبيل رأس الدكتور عبدالله الربيعة الذي ترأس الفريق الطبي الذي أجرى العملية، معبرًا عن سعادته بنجاح فصل التوأم وسلامة طفلته.

أقرأ أيضــــا: