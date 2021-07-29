شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تعلن إغلاق طريق الملك عبدالعزيز وتحدد الطرق البديلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع مرور المحافظة، عن إغلاق طريق الملك عبدالعزيز قرب برج الشاشة، وذلك ابتداءً من الساعة 11 مساء اليوم، الخميس، وحتى الساعة 2 ظهراً يوم الجمعة.

وذكرت أن الإغلاق جاء لتركيب هيكل جسر المشاة الجديد، داعية مستخدمي هذا الطريق لاستخدام الطرق البديلة له.

وبينت أن الطرق البديلة هي طريق الكورنيش، وطريق الأمير سلطان، وطريق المدينة المنورة، وطريق الملك فهد، وطريق الأمير ماجد، كما يمكن أيضا إستخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع بالخريطة التي حددتها لذلك.