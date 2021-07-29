شكرا لمتابعة خبر عن "تنمية الحياة الفطرية" توضح حقيقة فتح المحميات للجميع بدون أسوار وحواجز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على الاستفسارات الواردة إليه بشأن ما يتم تداوله بأن المحميات الطبيعية مفتوحة للجميع من مواطنين ومقيمين دون أسوار وحواجز.

وذكر أنه يمكن التنسيق لزيارة المحميات الملكية عن طريق التواصل مع الأمانة العامة للمحميات الملكية.

وأضاف أنه في حال الرغبة بزيارة المحميات التي يشرف عليها، فيجب التنسيق لذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني التالي :

هنا