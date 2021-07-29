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"تنمية الحياة الفطرية" توضح حقيقة فتح المحميات للجميع بدون أسوار وحواجز

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على الاستفسارات الواردة إليه بشأن ما يتم تداوله بأن المحميات الطبيعية مفتوحة للجميع من مواطنين ومقيمين دون أسوار وحواجز.

وذكر أنه يمكن التنسيق لزيارة المحميات الملكية عن طريق التواصل مع الأمانة العامة للمحميات الملكية.

وأضاف أنه في حال الرغبة بزيارة المحميات التي يشرف عليها، فيجب التنسيق لذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني التالي :

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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