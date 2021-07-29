شكرا لمتابعة خبر عن التقاعد تجدد التأكيد على التحصين قبل زيارة مراكز الخدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جددت المؤسسة العامة للتقاعد تأكيدها على التحصين قبل دخول المنشأة ، إبراز حالة الوضع الصحي في تطبيق توكلنا عند زيارة مراكز الخدمة بدءا من اول أغسطس.

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وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية أن سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام يبدأ اعتباراً من من 22 ذي الحجة الجاري الموافق أول أغسطس المقبل.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إبراز تطبيق توكلنا للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين. وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.