شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تطبيق توكلنا يُسهّل إجراءات مستخدميه في فرنسا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعمل تطبيق توكلنا على تسهيل الخدمات؛ حيث كشف مقطع فيديو عن تسهيل التطبيق إجراءات مستخدميه في فرنسا.

ووثق أحد المواطنين، مقطع فيديو أثناء ذهابه إلى أحد المهرجانات في فرنسا والذي يحتاج الدخول إليه إلى فحص ورقي، ولكن تطبيق توكلنا أتاح له الدخول مباشرةً باستخدام الباركود.

ومن الجدير بالذكر، أنّ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تسعى عبر توكلنا إلى توفير حل حكومي تقني معتمد يشمل جميع الخدمات الحكومية ومن مكان واحد؛ تسهيلاً للإجراءات المطلوبة وتعاونًا مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.