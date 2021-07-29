أخبار السعودية.. إشادة أمريكية بالحل في اليمن.. وإعطاء 26 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث كشفت وزارة الصحة عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد التي تم إعطاؤها للمواطنين والمقيميين في المملكة، وإلى التفاصيل:

بلينكن: نشيد بقرار السعودية فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، بقرار السعودية فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن، موضحًا أن بلاده تركز كثيرا على الجهود الدبلوماسية لإنهاء أزمة اليمن، إلا أنه قال إن أمريكا ودول المنطقة توصلت إلى عدم رغبة الحوثيين بالانخراط في الحل السياسي.

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق مواطن قتل آخر في الرياض

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس، تنفيذ حكم القتل قصاصًا في المواطن راشد بن مرضي بن عامر الدوسري الذي أقدم على قتل فهد بن راشد بن محمد الحبابي (سعودي الجنسية)، بإطلاق النار عليه بمنطقة الرياض مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

«الصحة»: تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة 26 مليونًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة تجاوز 26 مليون جرعة معطاة، مؤكدة إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة، وذلك وفقاً للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، وأن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.

والدا التوأم الطفيلي اليمني: متفائلان بنتيجة عملية الثماني ساعات

قال والد التوأم الطفيلي اليمني «عائشة محيمود» التي تعاني من أطراف سفلية مزدوجة، إنه انتظر تلك اللحظة منذ اكثر من سبعة أشهر، مقدما شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على قرارهما بعلاج ابنته، فيما أعربت الأم عن تفاؤلها بنجاح العملية الجراحية، التي تستغرق نحو ثماني ساعات.

مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لدعم ماليزيا في مواجهة كورونا

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسرًا جويًا إلى مملكة ماليزيا، يحمل مساعدات طبية ووقائية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على إثر طلب الوزير أول للشؤون الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، الذي أبداه خلال اتصاله بسمو ولي العهد.

جائزة الحوار الوطني تحدِّد 30 سبتمبر آخر موعد لاستقبال الأعمال المشاركة

أعلنت جائزة الحوار الوطني التي ينظّمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني اليوم عن استمرار استقبال الأعمال المقدمة في مختلف فروعها حتى الثلاثين من شهر سبتمبر من العام الجاري، وذلك نظرًا للإقبال الكبير على المشاركة فيها.

برنامج ريف: رفع الحد الأعلى لراتب الحصول على الدعم لـ9 آلاف ريال

أعلن البرنامج الحكومي المخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة (ريف)، أنه تم رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للتقدم للحصول على دعم البرنامج من 6 آلاف ريال الى 9 آلاف ريال.

«الأحوال المدنية»: 10 نصائح بشأن بطاقات الهوية الوطنية

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عددًا من الإرشادات والنصائح المتعلقة ببطقاقات الهوية الوطنية للمواطنين، وحثت المواطنين على ضرورة الإلمام ببعض التوجيهات الخاصة ببطاقة الهوية الوطنية.

الأرصاد: أمطار أعلى من المعدَّل على 5 مناطق خلال أغسطس

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن التوقعات المناخية لشهر أغسطس من هذا العام، تشير إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل على جميع مناطق المملكة، تصل أقصاها على مناطق الحدود الشمالية والجوف والقصيم، بزيادة درجة ونصف الدرجة على المعدل الشهري.

«قياس»: التحصين شرط لدخول مقرات الاختبارات

أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أن التحصين ضد فيروس كورونا، شرط أساسي لدخول مقرات اختبارات «قياس»، وذلك بداية الشهر المقبل.

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