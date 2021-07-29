الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لمقاومة المتحوّرات

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1289 حالة مؤكدة وتعافي 1299 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11358 حالة منها 1395 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 523397 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 503827 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 12 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8212 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).