الربيعة: المملكة الأولى عالميًا في عمليات فصل التوائم بـ50 عملية

الرياض - محمد عبدالله - أكد رئيس الفريق الطبي والجراحي المسؤول عن عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني للطفلة عائشة محيمود، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة وصلت للعملية 50 من عمليات فصل التوائم وهو الرقم الأكبر عالميًا، مشيرًا إلى أن عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني رسالة إنسانية من المملكة للعالم.

وكان الفريق الطبي والجراحي قد نجح في فصل التوائم الطفيلي اليمني عائشة أحمد سعيد محيمود، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.