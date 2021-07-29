4 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 4 مناطق في المملكة حصيلة إصابات فيروس كورونا، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وسجلت منطقة مكة المكرمة التي احتلت المرتبة الأولى 260 إصابة جديدة، من إجمالي 1289 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 253 حالة، والمنطقة الشرقية 220 حالة، وجاازن 100 حالة، والقصيم 97 حالة، وعسير 76 حالة، وحائل 73 حالة، والمدينة المنورة 63 حالة، وتبوك 42 حالة، ونجران 41 حالة، والحدود الشمالية 30 حالة، والباحة 23 حالة، والجوف 11 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و 1299 حالة تعافٍ، خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

يذكر أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة منذ بدء حملة التطعيم حتى اليوم الخميس، وصل إلى أكثر من 26 مليون جرعة.

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