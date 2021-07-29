4 مدن سعودية تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وازرة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1299 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، وتصدرتها 4 مناطق فسجلت الرياض 304 حالات وجدة 85 حالة وأبها 65 والهفوف 55 حالة.

وسجلت الطائف 43 حالة ومكة 42 وبللسمر 38 وحائل والجبيل 35 حالة لكل منهما، وسجلت العارضة 32 وخميس مشيط 30 والخبر 24 ونجران 21 والخفجي 20 وحبونا والعيص والمبرز 17 حالة لكل منها.

وتم تسجيل 16 حالة في كل من جازان والقطيف، و14 حالة بكل من بقيق والكامل و13 حالة بالنعيرية و12 حلة بكل من أبو عريش ورجال ألمع وعنيزة، و11 حالة بكل من المدينة المنورة وينبع وشرورة وأملج.

وسجلت 10 حالات في كل من بريدة والظهران و9 حالات في بارق و8 حالات في كل من عقلة الصقور وتبوك والباحة والعلا، و7 حالات بكل من البدائع وظهران الجنوب وفيفا، و6 حالات بكل من عرعر وعيون الجواء والمظيلف ورأس تنورة و5 حالات في بدر الجنوب والشنان وسميراء ومليجة والمجاردة وحفر الباطن.

كما تم تسجيل 4 حالات في سكاكا وصبيا والمذنب و3 حالات في القوارة والحرجة وفرسان وعريعرة والبرك وقصيباء والحناكية وضرما وخيبر وصامطة وبلجرشي وحقل وقرية العلا والفرشة.

وسجلت حالتا تعاف في كل من أحد رفيدة والدرب والمجمعة والزلفي ومحايل ورياض الخبراء والغاط والشملي والأرطاوية وصفوى والمويه وقلوة وطبرجل وشقراء والبكيرية والحجرة والريث والبشائر.

كما سجلت حالة واحدة في موقق والأسياح والموسم ورفائع الجمش والرويضة وعفيف ووادي هشبل والدلم وبيشة وطريف والمندق وقيا وبيش والقنفذة وتثليث والعقيق وتربة وضبا وتمير والقرى ودومة الجندل وبني حسن والحرث والخرج وساجر.