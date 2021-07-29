فريق طبي سعودي يبدأ في إجراء عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

بدأ فريق طبي سعودي في إجراء عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة أحمد سعيد محيمود.



يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبدأت العملية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.

وتُجرى العملية الجراحية على ثمان مراحل (التخدير، منظار القسطرة، تحضير الطفلة وتعقيمها، تشريح الأطراف الطفيلية، فصل الحوض، ترميم الجهاز البولي التناسلي، مفاغرة الأمعاء، والترميم والإغلاق).

ومن المتوقع أن تستغرق العملية قرابة 8 ساعات ونصف ويشارك فيها 25 طبيباً وأخصائياً إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

التوأم الطفيلي هو عبارة عن طفل مكتمل مع وجود حوض وأطراف سفلية إضافية مزدوجة ومتطفلة على التوأم عائشة وتشترك معها في منطقة الحوض، كما أن هناك عيوبًا خَلقية واشتراكًا في الجهاز البولي والتناسلي السفلي.

وبعملية اليوم يصل عدد عمليات فصل التوائم إلى الخمسين ضمن خبرة رائدة للمملكة على مدى ثلاثة عقود تمت فيها دراسة 117 حالة توأم سيامي من 22 دولة في ثلاث قارات حول العالم.