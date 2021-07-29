شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.