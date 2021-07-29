- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شرطة حائل تضبط 50 شخصًا في مناسبة اجتماعية مخالفة للإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29
شارك الخبر
شرطة حائل تضبط 50 شخصًا في مناسبة اجتماعية مخالفة للإجراءات الاحترازية
تطبيق العقوبات على المنشأة والمسؤول والداعي والحضور
متابعات الخليج 365 - واس
ألقت شرطة حائل القبض على (50 ) شخصاً في مناسبة اجتماعية في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.
تفاصيل بيان شرطة حائل
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (50) شخصًا في مناسبة اجتماعية بمدينة حائل في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمُّع محل المخالفة.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار