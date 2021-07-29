رد فعل والدي التوأم الطفيلي اليمني بعد نجاح عملية الفصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أبدى والدا التوأم الطفيلي اليمني شكرهما لقيادة المملكة على التوجيهات الكريمة بإجراء عملية الفصل داخل المملكة والتي تكللت اليوم بالنجاح.

وقد قبّل والد التوأم رأس المستشار بالديوان الملكي، المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقائد الفريق الجراحي الذي أجرى العملية بنجاح، الدكتور عبدالله الربيعة بعد خروج الطفلة من غرفة العمليات بصحة جيدة وحالتها مستقرة.

وأكد الربيعة أن كل ما تم هو بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

نجاح فصل التوأم الطفيلي اليمني

وكان الدكتور الربيعة أعلن نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة أحمد سعيد محيمود من محافظة المهرة، التي أجريت لها اليوم إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

إنهاء العملية قبل وقتها المحدد

وعبر معاليه عن سعادته بهذا الإنجاز ونجاح العملية في وقت قياسي، مبينًا أن الفريق استطاع إنهاء العملية قبل وقتها المحدد بـ45 دقيقة بكل سلاسة ولله الحمد، موضحًا أن العملية استغرقت 7 ساعات و45 دقيقة، واشتملت على ثماني مراحل وشارك فيها 25 طبيبًا وأخصائيًا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

مراحل العملية

وبين أن العملية بدأت بمرحلة التخدير، حيث قام فريق التخدير بقيادة الدكتور نزار الزغيبي بإعطاء الأدوية للمريضة وإدخال الأنابيب التنفسية والوريدية والشرايين والرقابية لضمان متابعة الحالة بدقة، تلا ذلك المرحلة الثانية إذ قام فريق جراحة المسالك البولية بقيادة الدكتور فايز المدهن بإجراء المناظير التشخيصية للجهاز البولي والتناسلي، تلاها المرحلة الثالثة تعقيم وتجهيز المواقع الجراحية.

وأضاف: عقب ذلك بدأت المرحلة الرابعة بفتح الجلد والأغشية من قبل جراحة التجميل بقيادة الدكتور عبيد المشعل حيث تم إعداد الجلد والأغشية من الأطراف المتطفلة للمساعدة في تغطية الفراغ بعد الفصل.

وأبان معاليه أن المرحلة الخامسة هي فصل الحوض والأطراف الطفيلية وتعديل الحوض وشارك فيها فريق جراحة العظام للأطفال بقيادة الدكتور أيمن جوادي، ثم عاد فريق جراحة المسالك البولية للأطفال لإتمام المرحلة السادسة وإعادة فصل وترميم الاشتراك في الجهاز البولي والتناسلي السفلي، وتبعها المرحلة السابعة لدراسة الأمعاء وإيجاد فتحة إخراج مؤقتة للقولون من قبل فريق جراحة الأطفال بقيادة الدكتور محمد النمشان.

وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة (الثامنة) شارك الفريق الجراحي بمعظم الطواقم بإعادة الترميم وإقفال الفراغ الناتج عن الفصل، وبنهاية العملية تم تغطية الجراح ونقل الطفلة عائشة إلى وحدة العناية المركزة للأطفال.

شارك الخبر