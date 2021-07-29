جامعة بيشة تمدد القبول على المقاعد الشاغرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة بيشة عن تمديد استقبال طلبات القبول على المقاعد الشاغرة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1443هـ وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية خلال المدة من 20-23 ذو الحجة 1442هـ، وذلك على الرابط:

إعادة ترتيب الرغبات

ودعت العمادة المتقدمين الذين لديهم طلبات قبول سابقة إلى إعادة ترتيب رغباتهم المدخلة وفقًا للمقاعد المتاحة خلال المدة المشار إليها عبر خدمة تعديل طلب القبول، مؤكدة بأنه سيتم استبعاد من لم يقم بتحديث رغباته المدخلة.

زيادة المقاعد في جامعة بيشة

وكان مجلس الجامعة قد أقر مؤخرًا الزيادة في المقاعد الدراسية للعام الجامعي 1443هـ في المسار الصحي بالمقر الرئيس والتمريض بفروع الجامعة، وكذلك الزيادة في مقاعد التخصصات النوعية المستحدثة : (الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، القانون، المحاسبة، الآثار والسياحة، علم المعلومات الجغرافية).

إجراءات القبول إلكترونية

وكانت جامعة بيشة بدأت القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (طلاب – طالبات) للعام الجامعي 1443هـ، الأحد 24/11/1442 وحتى 30 ذي القعدة 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وبدأت عمادة القبول والتسجيل في يوم الثلاثاء الماضي فتح خدمة تغيير القبول الإلكتروني عبر بوابة القبول وذلك لمدة 48 ساعة قبل أن يتم تمديدها اليوم الخميس.

التخصصات المتاحة

يذكر أن التخصصات المتاحة للتسجيل في جامعة بيشة تشمل البرامج المستحدثة والبالغ عددها 9 برامج على مستوى البكالوريوس و5 برامج على مستوى الدبلوم، فيما أكد الجامعة أن آليات القبول الإلكتروني تمت وفق الشروط والمعايير المطروحة للمفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات والمعلنة في جميع وسائل التواصل الرسمية للجامعة وللعمادة.

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