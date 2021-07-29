النيابة العامة تأمر بضبط مواطنين امتهنا الرسم على الحوائط بطريقة مخالفة برفحاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض على شخصين امتهنا رسم صور أشخاص على الحوائط.

أمر النيابة العامة

وصرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رصده من قيام متابعات الخليج 365 سلطان بن ح ع، بالاتفاق مع متابعات الخليج 365 هايس بن م ش، ويمتهن الأخير منهما الرسم على الحوائط، والقيام برسم صورة أحد الأشخاص على جدار في مكان عام في محافظة رفحاء،واعتياد الأول منهما على تبني هذه السلوكيات بمقابل مادي والاجتماع بمن يمتهنون الرسم على الجدران للقيام برسومات للغير وبطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، ونشر هذه الرسومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونظرًا لما ينطوي عليه هذا النشاط المُجرم من انتهاكه لأحكام نظامي حماية لمرافق العامة ومكافحة جرائم المعلوماتية، وما يتضمنه من الإساءة للآخرين والاعتداء على الممتلكات، ومخالفة القيم الدينية والآداب العامة، وإحداث تشوه بصري للبيئة، ومخالفته لأنظمة التجارة بعدم الحصول على المتطلبات النظامية في هذا الشأن.

نظام الاجراءات الجزائية

فقد أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض عليهما استنادً للمادتين (15 و 17) من نظام الاجراءات الجزائية، وسرعة إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهما.

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