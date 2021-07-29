محمد بن مسعود - الدمام - 29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 06:23 PM "الحليبي" مشرفًا عامًّا على المركز الجامعي للاتصال والإعلام "الحليبي" مشرفًا عامًّا على المركز الجامعي للاتصال والإعلام تلقى الدكتور عبدالعزيز بن سعود الحليبي التهنئة بِمُناسبة تجديد تكليفه مشرفًا عامًّا على المركز الجامعي للاتصال والإعلام. الكلمات المفتاحية

، "الحليبي" مشرفًا عامًّا على المركز الجامعي للاتصال والإعلام ،

المصدر : الخليج 365

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