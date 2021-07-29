محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية 1104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 559473 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 536805 حالات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7900 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة . 29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 06:25 PM في يوم واحد.. لبنان تسجل 1104 إصابات جديدة و3 حالات وفاة بكورونا في يوم واحد.. لبنان تسجل 1104 إصابات جديدة و3 حالات وفاة بكورونا سجّلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية 1104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 559473 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 536805 حالات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7900 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة . الكلمات المفتاحية ، في يوم واحد.. لبنان تسجل 1104 إصابات جديدة و3 حالات وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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