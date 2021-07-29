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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، قرارًا بتثبيت المهندس مشاري بن حسن الحاذق، رئيسًا لبلدية مركز القفل، التابع لمحافظة صامطة.
ويعد "الحاذق" من الكفاءات المميزة، ويمتلك خبرة كبيرة في مجال العمل البلدي؛ حيث ساهم في تطوير المركز والقرى التابعة له منذ استلامه مهام الرئاسة للبلدية؛ حيث لمس المواطنون مجهوده الكبير لتحسين وتطوير المركز.
وقدم "الحاذق" شكره لأمين جازان على منحه هذه الثقة الكبيرة، سائلًا الله -عز وجل- أن يعينه على أداء الأمانة والارتقاء بالبلدية للوصول إلى الهدف المنشود.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 06:16 PMتثبيت "الحاذق" رئيسًا لبلدية مركز القفل في صامطة
أصدر أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، قرارًا بتثبيت المهندس مشاري بن حسن الحاذق، رئيسًا لبلدية مركز القفل، التابع لمحافظة صامطة.
ويعد "الحاذق" من الكفاءات المميزة، ويمتلك خبرة كبيرة في مجال العمل البلدي؛ حيث ساهم في تطوير المركز والقرى التابعة له منذ استلامه مهام الرئاسة للبلدية؛ حيث لمس المواطنون مجهوده الكبير لتحسين وتطوير المركز.
وقدم "الحاذق" شكره لأمين جازان على منحه هذه الثقة الكبيرة، سائلًا الله -عز وجل- أن يعينه على أداء الأمانة والارتقاء بالبلدية للوصول إلى الهدف المنشود.
، تثبيت "الحاذق" رئيسًا لبلدية مركز القفل في صامطة ،
المصدر : الخليج 365
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