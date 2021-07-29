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ذكرت إذاعة "مكان" والقناة "13" التلفزيونية الإسرائيليتان، اليوم (الخميس)، أن إسرائيل ستبدأ إتاحة جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لـ"كوفيد-19"، لمن هم فوق سن الستين.
من ناحيته، أبلغ المدير العام لوزارة الصحة رؤساء المؤسسات الصحية، التي تنفذ حملة التطعيم خلال الجائحة، أن بإمكانها إتاحة الجرعات التنشيطية التي تستهدف سلالة "دلتا" من فيروس كورونا اعتبارًا من الأحد المقبل، وفقاً لـ"رويترز".
وسيحول هذا التطور إسرائيل فعلياً إلى ساحة اختبار للجرعة التنشيطية، قبل أن تعتمدها إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.
وأعلنت "فايزر" أمس أنها تعتقد أن الناس يحتاجون لجرعة ثالثة للحفاظ على معدلات الوقاية من الفيروس عند مستوى مرتفع.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 06:15 PM
تستهدف "دلتا" وتُعطى اعتبارًا من الأحدإسرائيل تتيح جرعة ثالثة من "فايزر" لمن تزيد أعمارهم على ستين عامًا
ذكرت إذاعة "مكان" والقناة "13" التلفزيونية الإسرائيليتان، اليوم (الخميس)، أن إسرائيل ستبدأ إتاحة جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لـ"كوفيد-19"، لمن هم فوق سن الستين.
من ناحيته، أبلغ المدير العام لوزارة الصحة رؤساء المؤسسات الصحية، التي تنفذ حملة التطعيم خلال الجائحة، أن بإمكانها إتاحة الجرعات التنشيطية التي تستهدف سلالة "دلتا" من فيروس كورونا اعتبارًا من الأحد المقبل، وفقاً لـ"رويترز".
وسيحول هذا التطور إسرائيل فعلياً إلى ساحة اختبار للجرعة التنشيطية، قبل أن تعتمدها إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.
وأعلنت "فايزر" أمس أنها تعتقد أن الناس يحتاجون لجرعة ثالثة للحفاظ على معدلات الوقاية من الفيروس عند مستوى مرتفع.
، إسرائيل تتيح جرعة ثالثة من "فايزر" لمن تزيد أعمارهم على ستين عامًا ،
المصدر : الخليج 365
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