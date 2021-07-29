نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني بعد جراحة دامت 8.5 ساعات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - واس

تمت عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني التي استغرقت 8 ساعات ونصف بنجاح في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بحسب ما أعلنت وزارة الحرس الوطني.

حالة التوأم الطفيلي اليمني

وفي وقت سابق قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني تسير أسرع من الخطة التي وضعت لها، وحالتهما – ولله الحمد – مستقرة.

البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية

وحول البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية أوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن البرنامج تجاوز عمره ثلاثة عقود من الزمن، أجرى خلالها أكثر من خمسين عملية من هذا النوع، حيث أصبحت المملكة من أكثر دول العالم خبرة في هذا المجال.

وأضاف: “تعكس هذه المسيرة مدى ما يلقى القطاع الصحي في المملكة من دعم كبير تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الطموحة بقيادة ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -“، منوهاً إلى أن هذه المسيرة تؤكد اهتمام المملكة بالعمل الإنساني، إضافة إلى ريادتها في القطاع الصحي.



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