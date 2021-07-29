رفع حظر صيد الروبيان الأحد المقبل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - واس

أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية -ممثلاً في مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف ووحدة الثروة السمكية بالجبيل- إصدار التصاريح الخاصة بصيد الروبيان للقوارب الموجودة على طول ساحل الخليج العربي للموسم 2021م الذي سينطلق في الأول من أغسطس لمدة 6 أشهر.

أهداف حظر صيد الروبيان

وأكد مدير الفرع المهندس عامر المطيري أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تأخذ على عاتقها المحافظة على الثروات والموارد الاقتصادية والعمل على استدامتها للأجيال المقبلة، مبيناً أن حظر صيد الروبيان يأتي بهدف إعطائه فرصة للتكاثر والحد من استنزافه بالصيد الجائر، إضافة إلى المحافظة على المخزون الإستراتيجي، مشيراً إلى أنّ الصيد في موسم الحظر يعدّ مخالفة تستوجب العقوبة والغرامة المالية بحسب اللائحة التنفيذية لنظام الصيد.

عدد التصاريح الممنوحة

وأشار إلى أن عدد التصاريح الخاصة بصيد الروبيان للقوارب الموجودة على طول الساحل الخليج العربي لهذا الموسم 2021م لفئة (اللنش) بلغ 272 قارباً بعدد 1189 عامل صيد، بينما بلغ عدد التصاريح للقوارب فئة (طراد) 1557 طراداً.

وأفاد أن كميات الروبيان التي تم اصطيادها في بالمنطقة الشرقية خلال موسم 2020م بلغت 6430 طنّاً، متوقعاً أن تكون الأسعار لهذا الموسم للمنّ الواحد (16 كيلواً) 200 ريال للروبيان الصغير و350 ريالا للروبيان الوسط و500 ريال للروبيان الكبير و650 ريال للروبيان الجامبو، مضيفاً أن حصيلة الصيد المتوقعة لهذا الموسم سيكون لها مردود اقتصادي كبير على أبناء المنطقة وحافز لتطور المهنة وتوطينها.

شارك الخبر