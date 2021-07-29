لتفادي الكوليسترول الضار تجنبوا هذه الأطعمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد، الأفراد الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول الضار بالحد من تناول بعض الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل فطائر اللحم، جلد الدجاج، والنقانق واللحوم الدهنية، الزبدة والسمن، الكريمة والجبن، البسكويت.

ودعت لاستبدال ذلك بالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة مثل الأسماك الزيتية كالماكريل والسلمون، الأرز البني والخبز والمعكرونة، المكسرات والبذور، والفواكه والخضراوات.

أخطار الكوليسترول الضار:

وقالت في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365“، إن الدهون المشبعة توجد بتركيزات عالية في المنتجات الحيوانية ، وتعمل الدهون المشبعة برفع نسبة الكوليسترول الضار بالدم مما يؤدي إلى أخطار أمراض القلب و تصلب الشرايين ، و تناولها بكميات كبيرة تؤدي إلى أخطار السمنة و بعض المشكلات مثل التهابات المفاصل والعظام .

وبالطبع هذه الدهون غير صحية ، ولكنها جزء من أركان الغذاء لأنها تزيد من مستويات الطاقة بالجسم ، كما تشارك بشكل أساسي في بناء و تصنيع الهرمونات و بعض المركبات الأخرى ، كما أنها تعطي إحساسًا للجسم بالشبع بعد أكلها و تعمل على بطء عملية الهضم ، فيبقى الطعام بالمعدة مدة أطول مما يعطي شعورًا بالاكتفاء وعدم طلب المزيد من الطعام .

تحسين مستويات الكوليسترول:

وأشارت إلى أن الدهون غير المشبعة فلها فوائد صحية منها تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، كما تفيد القلب حيث تقلل من اضطرابات القلب وخفض مستويات ضغط الدم والحماية من معدلات ضربات القلب غير المنتظمة والأوعية الدموية، تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وخطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

تجنب الدهون المشبعة:

وشددت الدكتورة نجود، على ضرورة الحرص على الأطعمة الصحية، والحد من تناول أطعمة الدهون المشبعة، إذ توصي منظمة الصحة العالمية بخفض استهلاك الدهون المشبعة إلى أقل من 10% من السعرات الحرارية الكلية،كما اتفق الباحثون على أن استهلاك الدهون يسبب السمنة والسكري وأمراض القلب، وأن إدخال الدهون غير المشبعة لتحل محل الدهون المشبعة والمتحولة في النظام الغذائي يضمن جودته، مع ضرورة الحرص على ممارسة الرياضة يوميًا للتخلص من الكوليسترول الضار وحرق السعرات الحرارية.

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