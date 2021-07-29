«الصحة»: انخفاض في إصابات «كورونا» الحرجة والنشطة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس عن انخفاض في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1395 حالة، بينما تم امس الأربعاء تسجيل 1409 حالات.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا حيث تم تسجيل 11358 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 11380 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و1299 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يُذكر ان عدد لقاحات كورونا المعطاة بالمملكة، منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن، تخطى أكثر من 26 مليون جرعة.

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