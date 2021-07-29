ولادة مكة تنجح في توسيع مريء طفلة عمرها 40 يوماً

الرياض - محمد عبدالله - نجح قسم المناظير بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إجراء عملية لطفله عمرها 40 يوماً لتوسيع المريء.

وأوضح رئيس المناظير الدكتور علي الشمراني أن توسيع المريء بالمنظار لطفلة بعمر 40 يوماً بسبب تشوه خلقي نادر عند الولادة و للحفاظ على شكل المريء تم عمل العملية من قبل الجراحين وعمل توسيع لاحقاً من قبل قسم المناظير وتكللت العملية بالنجاح وتم خروج المريضة بسلام من المستشفى.

وبيّن الرئيس التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي أن"ولادة مكة" تسعى لتقديم أفضل الخدمات الصحية والإحتياجات اللازمة لخدمة المرضى حيث تتمتع المريضة الآن بتمام الصحة والعافية بعد استجابتها للشفاء بجهود الفريق الطبي.