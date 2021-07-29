«الجوازات» توجه 6 نصائح بشأن جواز السفر

الرياض - محمد عبدالله - وجهت المديرية العامة للجوازات السعودية عدداً من النصائح والإرشادات العامة والمهمة المتعلقة بشأن جواز السفر.

وشاركت الجوازات، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" مصحوبة بتعليق أوضحت من خلاله أن جواز السفر هو الوثيقة الوحيدة التي تخول صاحبها بالسفر خارج المملكة.

وأضافت مديرية الجوازات السعودية أنه على جميع المواطنين قبل السفر ضرورة التأكد من المعلومات والبيانات الآتية:

- أن تكون بيانات جواز السفر مقروءة وصورة صاحب الجواز واضحة.

- أن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية جواز السفر أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية أو أكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

- التأكد من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها في حال إذا كانت تتطلب تأشيرة دخول.

- التأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها.

- إصدار تصاريح السفر اللازمة.

- أن يكون جواز السفر خالياً من التلف.

ونوهت الجوازات السعودية بأن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

كما بينّت مديرية الجوازات السعودية أن انتهاء سريان مفعول جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات.

وأوضحت الجوازات السعودية أنه يحق للمواطن الحصول على جواز سفر متى شاء، وانتهاء سريان مفعول جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات مالية علمًا بأنه يتم الاستلام بعد ٣ أيام عمل من إتمام الإجراء.

وأضافت المديرية العامة للجوازات أنه يتم استلام جواز السفر المجدد بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية لنتمكن من خدمتك علمًا بأنه لا يتطلب حجز موعد.

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