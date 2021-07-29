بالفيديو.. سفير المملكة بماليزيا يستقبل أولى طائرات المساعدات السعودية

الرياض - محمد عبدالله - استقبل السفير السعودي في ماليزيا، محمود حسين قطان، أولى طائرات المساعدات السعودية، مؤكدًا ان مليون جرعة من لقاح كورونا قدمتها المملكة إلى ماليزيا ستصل قريبًا.

وقال السفير قطان لقناة «العربية» إن الطائرة الإغاثية الأولى وصلت منذ قليل وأنه في انتظار وصول طائرة الشحن الثانية.

يُذكر أنه غادرت صباح اليوم، من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، طائرتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي إلى ماليزيا، وعلى متنهما أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية، متجهة إلى مطار كوالالمبور الدولي.

ويأتي تقديم المساعدات الإنسانية إلى ماليزيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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