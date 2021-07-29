«الحياة الفطرية»: لزيارة المحميات الملكية يجب التنسيق مع جهة واحدة

الرياض - محمد عبدالله - أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه يمكن التنسيق مع الأمانة العامة للمحميات الملكية، وذلك لترتيب زيارة للمحميات الملكية؛ حيث جاء ذلك بعد تداول أخبار تفيد بأن تلك المحميات مفتوحة أمام الجميع.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبر «تويتر»: «نفيدكم بأنه يمكن التنسيق لزيارة المحميات الملكية عن طريق التواصل مع الأمانة العامة للمحميات الملكية».

وأضاف: «وفي حال الرغبة بزيارة المحميات التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بإمكانكم التنسيق لذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمركز:

اقرأ أيضًا:

مركز الحياة الفطرية: فيديو صيد الضب بمواقع التواصل «قديم»

مركز «الحياة الفطرية»: اعتماد تنظيم الصيد قريبًا