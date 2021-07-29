الرئيس اليمني يصل إلى الرياض بعد استكمال فحوصات طبية بأمريكا

الرياض - محمد عبدالله - وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، إلى الرياض، بعد إنهاء فحوصات طبية معتادة في الولايات المتحدة.

وقال الموقع الإلكتروني للرئيس اليمني، وكذلك الحساب الرسمي له على تويتر، إنه وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، قادماً من مدينة كليفلاند بالولايات المتحدة الامريكية بعد استكمال فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة.

وكان الرئيس عبد ربه منصور خادي قد توجه يوم 26 يونيو الماضي إلى الولايات المتحدة الامريكية، لإجراء فحوصات طبية دورية معتادة.

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