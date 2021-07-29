الإطاحة بقائد شاحنة «متهور» في القصيم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، اليوم الخميس، ضبط قائد مركبة مركبة متهور في القصيم، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وقال المرور -عبر تويتر- تفاعلًا مع بلاغ من مواطن بهذا الخصوص: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وكان المواطن قد قال في بلاغه: إن قائد الشاحنة كان يتجاوز المركبات وهو يسير على 120 كم/س في القصيم.

اقرأ أيضًا:

تعدٍ على حديقة الملك عبد الله بالقصيم يتسبب في ضبط قائدي مركبتين