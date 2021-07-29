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الإطاحة بقائد شاحنة «متهور» في القصيم

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، اليوم الخميس، ضبط قائد مركبة مركبة متهور في القصيم، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وقال المرور -عبر تويتر- تفاعلًا مع بلاغ من مواطن بهذا الخصوص: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وكان المواطن قد قال في بلاغه: إن قائد الشاحنة كان يتجاوز المركبات وهو يسير على 120 كم/س في القصيم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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