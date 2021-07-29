أكدت الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لإستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى إستكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات. وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1289 حالة مؤكدة وتعافي 1299 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11358 حالة منها 1395 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 523397 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 503827 حالة . وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 12 حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8212 حالة



كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.