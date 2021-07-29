شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة مريض تعرض لإصابات في البطن والحوض بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي -بعد توفيق الله- في إنقاذ حياة مريض تعرض لإصابات بالغة في البطن والحوض وذلك بإجراء عملية جراحية طارئة عن طريق الطب الإتصالي في مستشفى محافظة العيدابي العام بمنطقة جازان .

وأوضحت صحة جازان أن المريض تعرض لإصابات بالغة الخطورة في أعلى منتصف البطن و أعلى الحوض تسبب في إحداث ثقب في جدار المعدة الأمامي ونازف في الفص الايسر للكبد، وتم إجراء عملية جراحية وإصلاح الثقب الموجود في جدار المعدة وإيقاف النزيف من الكبد .

وتم تقديم كامل الرعاية الطبية والخدمات اللازمة للمريض بعد العملية حتى تماثل للشفاء ولله الحمد وغادر المستشفى .