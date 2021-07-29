، بمشاركة المملكة.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للتعليم ،

محمد بن مسعود - الدمام - بوفد يترأسه وزير التعليم نيابة عن سمو ولي العهد

انطلقت اليوم في العاصمة البريطانية لندن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للتعليم وتمويل الشراكة من أجل التعليم 2021 - 2025م بمشاركة المملكة العربية السعودية بوفد يرأسه نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني دومينك راب خلال كلمته في افتتاح الجلسات عن فخره باستضافة المملكة المتحدة وكينيا للقمة قائلاً: "أنا فخور بافتتاح القمة العالمية للتعليم ٢٠٢١ في لندن والدفع نحو توفير التعليم المدرسي لأربعين مليونًا وتمكين عشرين مليونًا آخرين من القراءة في سن العاشرة".

وأكد وزير الخارجية أن التبرعات التاريخية التي سيتم تأمينها اليوم ستساعد برنامج "الشراكة العالمية من أجل التعليم" في دعم وتطوير التعليم في أكثر من ٩٠ دولة ومنطقة حول العالم.

يُذكر أن القمة تهدف إلى دعوة المجتمع الدولي لتمويل الخطة الاستراتيجية للشراكة العالمية من أجل التعليم، وجمع خمسة مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وكذلك رسم خارطة طريق لتحويل أنظمة التعليم في الدول المستهدفة، من خلال تبادل أفضل الممارسات، ودراسة أحدث الأنظمة، والاستماع إلى الخبراء والشباب من جميع أنحاء العالم، إلى جانب الاستفادة من خبرات وتجارب أصحاب المصلحة.

والشراكة العالمية من أجل التعليم هي منظمة عالمية رائدة غير حكومية، ومقرها في واشنطن بالولايات المتحدة، وتدعم تمويل خدمات تعليم ذات جودة لجميع الأطفال، لا سيما في البلدان الأقل دخلاً؛ للاستفادة من فرص القرن الحادي والعشرين، وتحسين الوصول إلى التعليم المنصف والشامل، وكذلك ردم الفجوات التعليمية والرقمية، وذلك بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 2030، من خلال ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة.