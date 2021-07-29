محمد بن مسعود - الدمام - قال لـ"الخليج 365": بلغ مجموع من تم إعادتهم بطائرات إخلاء ٤ مواطنين مصابين بفيروس كورونا أوضح سفير المملكة العربية السعودية في إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي أن السفارة تمكنت من إعادة ٨٠ مواطنًا الاثنين الماضي إلى المملكة، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي بها، مشيراً أن هؤلاء المواطنين المتواجدين في إندونيسبا تجاوبوا مع طلب السفارة بالعودة إلى المملكة

وأضاف أن ١٢٠ مواطنًا آخرين سيغادرون إلى جدة الأحد القادم، مجدداً مطالبته للمواطنين الذين ما زالوا متواجدين بإندونيسيا إلى التواصل مع السفارة لتسهيل عودتهم.

وتابع السفير الثقفي: تم إخلاء مواطنين اثنين أمس الأربعاء عبر طائرة إخلاء طبي قادمة من المملكة لسوء حالتهما الصحية، حيث أصيبا بكورونا، كما الخليج 365 إخلاء مواطنين اثنين آخرين قبل حوالي شهر من الآن أصيبا بذات المرض، ليصبح مجموع من تم إعادتهم بطائرات إخلاء ٤ مواطنين، سائلاً الله لهم السلامة والعافية.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 03:39 PM قال لـ"الخليج 365": بلغ مجموع من تم إعادتهم بطائرات إخلاء ٤ مواطنين مصابين بفيروس كورونا سفير المملكة في إندونيسيا: 200 مواطن استجابوا للعودة للمملكة بعد قرار الداخلية سفير المملكة في إندونيسيا: 200 مواطن استجابوا للعودة للمملكة بعد قرار الداخلية أوضح سفير المملكة العربية السعودية في إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي أن السفارة تمكنت من إعادة ٨٠ مواطنًا الاثنين الماضي إلى المملكة، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي بها، مشيراً أن هؤلاء المواطنين المتواجدين في إندونيسبا تجاوبوا مع طلب السفارة بالعودة إلى المملكة

وأضاف أن ١٢٠ مواطنًا آخرين سيغادرون إلى جدة الأحد القادم، مجدداً مطالبته للمواطنين الذين ما زالوا متواجدين بإندونيسيا إلى التواصل مع السفارة لتسهيل عودتهم.

وتابع السفير الثقفي: تم إخلاء مواطنين اثنين أمس الأربعاء عبر طائرة إخلاء طبي قادمة من المملكة لسوء حالتهما الصحية، حيث أصيبا بكورونا، كما الخليج 365 إخلاء مواطنين اثنين آخرين قبل حوالي شهر من الآن أصيبا بذات المرض، ليصبح مجموع من تم إعادتهم بطائرات إخلاء ٤ مواطنين، سائلاً الله لهم السلامة والعافية. الكلمات المفتاحية

، سفير المملكة في إندونيسيا: 200 مواطن استجابوا للعودة للمملكة بعد قرار الداخلية ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه