- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أوضح سفير المملكة العربية السعودية في إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي أن السفارة تمكنت من إعادة ٨٠ مواطنًا الاثنين الماضي إلى المملكة، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي بها، مشيراً أن هؤلاء المواطنين المتواجدين في إندونيسبا تجاوبوا مع طلب السفارة بالعودة إلى المملكة
وأضاف أن ١٢٠ مواطنًا آخرين سيغادرون إلى جدة الأحد القادم، مجدداً مطالبته للمواطنين الذين ما زالوا متواجدين بإندونيسيا إلى التواصل مع السفارة لتسهيل عودتهم.
وتابع السفير الثقفي: تم إخلاء مواطنين اثنين أمس الأربعاء عبر طائرة إخلاء طبي قادمة من المملكة لسوء حالتهما الصحية، حيث أصيبا بكورونا، كما الخليج 365 إخلاء مواطنين اثنين آخرين قبل حوالي شهر من الآن أصيبا بذات المرض، ليصبح مجموع من تم إعادتهم بطائرات إخلاء ٤ مواطنين، سائلاً الله لهم السلامة والعافية.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 03:39 PM
قال لـ"الخليج 365": بلغ مجموع من تم إعادتهم بطائرات إخلاء ٤ مواطنين مصابين بفيروس كوروناسفير المملكة في إندونيسيا: 200 مواطن استجابوا للعودة للمملكة بعد قرار الداخلية
أوضح سفير المملكة العربية السعودية في إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي أن السفارة تمكنت من إعادة ٨٠ مواطنًا الاثنين الماضي إلى المملكة، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي بها، مشيراً أن هؤلاء المواطنين المتواجدين في إندونيسبا تجاوبوا مع طلب السفارة بالعودة إلى المملكة
وأضاف أن ١٢٠ مواطنًا آخرين سيغادرون إلى جدة الأحد القادم، مجدداً مطالبته للمواطنين الذين ما زالوا متواجدين بإندونيسيا إلى التواصل مع السفارة لتسهيل عودتهم.
وتابع السفير الثقفي: تم إخلاء مواطنين اثنين أمس الأربعاء عبر طائرة إخلاء طبي قادمة من المملكة لسوء حالتهما الصحية، حيث أصيبا بكورونا، كما الخليج 365 إخلاء مواطنين اثنين آخرين قبل حوالي شهر من الآن أصيبا بذات المرض، ليصبح مجموع من تم إعادتهم بطائرات إخلاء ٤ مواطنين، سائلاً الله لهم السلامة والعافية.
، سفير المملكة في إندونيسيا: 200 مواطن استجابوا للعودة للمملكة بعد قرار الداخلية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر سفير المملكة في إندونيسيا: 200 مواطن استجابوا للعودة للمملكة بعد قرار الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.