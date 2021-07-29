، ينتمي لجماعة "الذئاب المحاربة".. الصين ترسل سفيرًا متصلبًا لتمثيلها لدى أمريكا ،

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أرسلت بكين تشين غانغ المعروف بتصلبه، سفيرًا إلى واشنطن، بعدما وصلت العلاقات بين القوتين الكبريين إلى طريق مسدود باعتراف الخارجية الصينية، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الخميس).
وأعلنت سفارة الصين في واشنطن، وصول "تشين" الذي لم يتم تأكيد تعيينه من مصدر رسمي حتى الآن على الرغم من الشائعات، إلى مطار جون كينيدي في نيويورك أمس.
ونشرت صورًا للسفير الجديد وهو يضع كمامة تحمل صورة علم الصين لتأكيد ذلك.
وبدا "تشين" تصالحيًا عند وصوله إلى العاصمة الأميركية، فقد نقلت عنه السفارة قوله: "سأعمل جاهدًا لبناء قنوات اتصال وتعاون مع جميع القطاعات في الولايات المتحدة، وسأعمل على إعادة العلاقات الصينية الأميركية إلى مسارها".
وذكر "تشين" في تغريدة على حساب رسمي جديد، أنه سيبدأ حجرًا صحيًا لمدة 14 يومًا وسيبدأ العمل قريباً.
و"تشين" الذي رافق الرئيس شي جينبينغ في العديد من الرحلات الخارجية كرئيس لإدارة المراسم في وزارة الخارجية، من الدبلوماسيين الذين دافعوا بقوة عن الصين في مواجهة الانتقادات المتزايدة في العالم.
ويعتبر الرجل البالغ من العمر 55 عامًا وبدأ حياته المهنية في الدبلوماسية في 1988، أكثر تشددًا من سلفه في واشنطن، كوي تيانكاي.
و"تشين" معروف بأنه من مجموعة جديدة من الدبلوماسيين الصينيين المعروفين بنبرتهم العدوانية تجاه الدول الغربية، ويسمون "الذئاب المحاربة".
وعرف "تشين" في حادثتين منفصلتين عندما كان متحدثًا باسم وزارة الخارجية الصينية، أصدر خلالهما ردودًا حادة على مراسلين أجانب، وتبنى نهجًا عدوانيًا للدفاع عن الصين في الصحافة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصف المحلل المستقل هوا بو، الذي يتخذ من بكين مقرًا له، تشين بأنه "أحد أعمدة" حركة "الذئاب المحاربة".
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 03:20 PM
وعد بإعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارهاينتمي لجماعة "الذئاب المحاربة".. الصين ترسل سفيرًا متصلبًا لتمثيلها لدى أمريكا
أرسلت بكين تشين غانغ المعروف بتصلبه، سفيرًا إلى واشنطن، بعدما وصلت العلاقات بين القوتين الكبريين إلى طريق مسدود باعتراف الخارجية الصينية، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الخميس).
وأعلنت سفارة الصين في واشنطن، وصول "تشين" الذي لم يتم تأكيد تعيينه من مصدر رسمي حتى الآن على الرغم من الشائعات، إلى مطار جون كينيدي في نيويورك أمس.
ونشرت صورًا للسفير الجديد وهو يضع كمامة تحمل صورة علم الصين لتأكيد ذلك.
وبدا "تشين" تصالحيًا عند وصوله إلى العاصمة الأميركية، فقد نقلت عنه السفارة قوله: "سأعمل جاهدًا لبناء قنوات اتصال وتعاون مع جميع القطاعات في الولايات المتحدة، وسأعمل على إعادة العلاقات الصينية الأميركية إلى مسارها".
وذكر "تشين" في تغريدة على حساب رسمي جديد، أنه سيبدأ حجرًا صحيًا لمدة 14 يومًا وسيبدأ العمل قريباً.
و"تشين" الذي رافق الرئيس شي جينبينغ في العديد من الرحلات الخارجية كرئيس لإدارة المراسم في وزارة الخارجية، من الدبلوماسيين الذين دافعوا بقوة عن الصين في مواجهة الانتقادات المتزايدة في العالم.
ويعتبر الرجل البالغ من العمر 55 عامًا وبدأ حياته المهنية في الدبلوماسية في 1988، أكثر تشددًا من سلفه في واشنطن، كوي تيانكاي.
و"تشين" معروف بأنه من مجموعة جديدة من الدبلوماسيين الصينيين المعروفين بنبرتهم العدوانية تجاه الدول الغربية، ويسمون "الذئاب المحاربة".
وعرف "تشين" في حادثتين منفصلتين عندما كان متحدثًا باسم وزارة الخارجية الصينية، أصدر خلالهما ردودًا حادة على مراسلين أجانب، وتبنى نهجًا عدوانيًا للدفاع عن الصين في الصحافة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصف المحلل المستقل هوا بو، الذي يتخذ من بكين مقرًا له، تشين بأنه "أحد أعمدة" حركة "الذئاب المحاربة".
، ينتمي لجماعة "الذئاب المحاربة".. الصين ترسل سفيرًا متصلبًا لتمثيلها لدى أمريكا ،
المصدر : الخليج 365
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