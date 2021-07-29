وزراء الطاقة والمالية والإسكان والبيئة يثرون منتدى الثورة الصناعية الرابعة اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - واس

استكمالاً لأعمال المنتدى السعودي الأول لـ الثورة الصناعية الرابعة، الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مقرها بالرياض، تعقد اليوم عند الساعة السادسة مساءً أربع جلسات حوارية يشارك بها كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وكبار المسؤولين ونخبة من الخبراء والمختصين.

فعاليات اليوم الأخير من منتدى الثورة الصناعية الرابعة

وسيناقش المشاركون خلال جلسات المنتدى في يومه الختامي، تسخير التقنيات الناشئة للتحول للطاقة النظيفة وزيادة الكفاءة البيئية والاستدامة، وتوظيف تقنية سلاسل الإمداد “البوكتشين” لبناء البنية التحتية للمدن الذكية، ومعالجة تحديات التغيير المناخي وتخفيف الآثار على قطاع الزراعة واستعادة النظام البيئي، والاستفادة من تأثير التقنيات الجديدة على مستقبل التمويل والبنوك والاستثمار.

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