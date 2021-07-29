فتح جسر العقيق بعد انتهاء أعمال الصيانة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية فتح حركة السير على جسر العقيق (طريق القصيم – الرياض) بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة.

إغلاق جسر العقيق:

وكانت وزارة النقل وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور قد أغلقت الجسر جزئيًا في الاتجاهين، بدءًا من ثاني أيام عيد الأضحى، وذلك لاستبدال فواصل التمدد وإجراء عدد من أعمال الصيانة.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، والوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%.

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