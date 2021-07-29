النمر: ليس من حق المستشفيات الخاصة رفض الأشعة المعمولة خارجها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، إنه ليس من حق المستشفيات الخاصة رفض الأشعة التي تم إجراؤها خارجها.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: قانونيًا: ليس من حق المستوصفات والمستشفيات الخاصة رفض الأشعة المعمولة خارجها أو طلب ٥٠٠ ريال مقابل إدخال تلك الأشعة في الملف الإلكتروني الخاص بالمريض، وأي مخالفة لذلك يُبلّغ ٩٣٧.

أعراض جانبية لأدوية:

في سياق آخر، أكد النمر أن بعض أدوية البروستات مثل alfuzosin و terazosin وكذلك بعض أدوية الاكتئاب مثل paroxetine من أعراضها الجانبية الدوخة عند الوقوف أو بعد الأكل.

وتابع: إذا شعرت بذلك راجع طبيبك لاتخاذ الإجراء المناسب.



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