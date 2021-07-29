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وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجد الغازي خسروا بيك في سراييفو

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجد الغازي خسروا بيك في سراييفو

التقى عدداً من المدرسين والطلاب

متابعات الخليج 365 - واس

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس ، ضمن زياراته الحالية لجمهورية البوسنة والهرسك ، جامع ومدرسة ومكتبة الغازي خسرو بك الإسلامية بمدينة سراييفو.

شرح عن الجامع: 

وصحب معاليه خلال الزيارة رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام الدكتور حسين كاوازوفيتش، وإمام وخطيب الجامع ومدير المكتبة، ومنسوبوها ، واستمع لشرح عن الجامع الذي يعد من أبرز المعالم الإٍسلامية وعن المدرسة التاريخية وما تقدمه من خدمات .

وخلال الزيارة التقى الوزير آل الشيخ عدداً من المدرسين والطلاب، وتجول في المكتبة التي تزخر بأنواع المعارف والعلوم والمجلدات والمخطوطات الإسلامية، وما تقدمه من خدمات للباحثين وطلاب العلم.

وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجد الغازي خسروا بيك في سراييفو - متابعات الخليج 365 وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجد الغازي خسروا بيك في سراييفو - متابعات الخليج 365 وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجد الغازي خسروا بيك في سراييفو - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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