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شكرا لقرائتكم وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجد الغازي خسروا بيك في سراييفو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجد الغازي خسروا بيك في سراييفو
التقى عدداً من المدرسين والطلاب
متابعات الخليج 365 - واس
زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس ، ضمن زياراته الحالية لجمهورية البوسنة والهرسك ، جامع ومدرسة ومكتبة الغازي خسرو بك الإسلامية بمدينة سراييفو.
شرح عن الجامع:
وصحب معاليه خلال الزيارة رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام الدكتور حسين كاوازوفيتش، وإمام وخطيب الجامع ومدير المكتبة، ومنسوبوها ، واستمع لشرح عن الجامع الذي يعد من أبرز المعالم الإٍسلامية وعن المدرسة التاريخية وما تقدمه من خدمات .
وخلال الزيارة التقى الوزير آل الشيخ عدداً من المدرسين والطلاب، وتجول في المكتبة التي تزخر بأنواع المعارف والعلوم والمجلدات والمخطوطات الإسلامية، وما تقدمه من خدمات للباحثين وطلاب العلم.
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