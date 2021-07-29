محمد بن مسعود - الدمام - رُزق عمر علي محمد الزهراني، بمولوده البكر، وقد اتفق وحرمه على تسميته "نايف".

ويتلقى "الزهراني" التهاني من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يقر به أعين والديه، ويرزقهما بره وصلاحه. 29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 02:51 PM "الزهراني" يُرزق بـ"نايف" "الزهراني" يُرزق بـ"نايف" رُزق عمر علي محمد الزهراني، بمولوده البكر، وقد اتفق وحرمه على تسميته "نايف".

ويتلقى "الزهراني" التهاني من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يقر به أعين والديه، ويرزقهما بره وصلاحه. الكلمات المفتاحية ، "الزهراني" يُرزق بـ"نايف" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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