الارشيف / اخبار السعوديه

قطر تعين سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى مصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

محمد بن مسعود - الدمام - بعد شهر من تحرك مماثل للقاهرة

أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عيّن اليوم (الخميس) سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى مصر، مع تحرك البلاد نحو تحسين العلاقات مع القاهرة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن القرار الأميري رقم 23 لسنة 2021، أمر بتعيين السيد سالم بن مبارك بن شافي آل شافي سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى جمهورية مصر العربية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

وعينت القاهرة في يونيو (حزيران) سفيرًا لدى قطر.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 02:30 PM

بعد شهر من تحرك مماثل للقاهرة

قطر تعين سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى مصر
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عيّن اليوم (الخميس) سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى مصر، مع تحرك البلاد نحو تحسين العلاقات مع القاهرة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن القرار الأميري رقم 23 لسنة 2021، أمر بتعيين السيد سالم بن مبارك بن شافي آل شافي سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى جمهورية مصر العربية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

وعينت القاهرة في يونيو (حزيران) سفيرًا لدى قطر.

الكلمات المفتاحية

، قطر تعين سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى مصر ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر قطر تعين سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا