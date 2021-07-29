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أغلقت إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة، موقعاً عشوائياً بحي البغدادية غرب المحافظة، وهو عبارة عن "مبنى شعبي" تم تحويله إلى معمل خياطة وتفصيل الملابس بشعارات ماركات شهيرة مزورة؛ تمهيداً لبيعها في الأسواق؛ وذلك بعد رصده ثم مداهمته.
وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أنه تم ضبط كميات كبيرة من الملابس التي يتم خياطتها ووضع علامات مزورة لبلد الصنع عليها تقدر بحوالي أكثر من 8500 قطعة جاهزة.
وأضاف أنه جرى إتلاف عشرة آلاف لاصق مقلد ومصادرة 6 ماكينات خياطة و4 ماكينات لأغراض اللاصق المقلد، مؤكداً أن الأمانة لن تتهاون مع أي موقع لا يطبق الاشتراطات البلدية، ومن تثبت مخالفته وعدم اتباعه الإجراءات اللازمة سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حقه.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 01:56 PM
مصادرة 8 آلاف قطعة ملابس وماكينات.. وإتلاف عشرة آلاف لاصق مقلدشاهد من جدة.. مداهمة معمل خياطة يقلد ماركات عالمية شهيرة وإغلاقه
أغلقت إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة، موقعاً عشوائياً بحي البغدادية غرب المحافظة، وهو عبارة عن "مبنى شعبي" تم تحويله إلى معمل خياطة وتفصيل الملابس بشعارات ماركات شهيرة مزورة؛ تمهيداً لبيعها في الأسواق؛ وذلك بعد رصده ثم مداهمته.
وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أنه تم ضبط كميات كبيرة من الملابس التي يتم خياطتها ووضع علامات مزورة لبلد الصنع عليها تقدر بحوالي أكثر من 8500 قطعة جاهزة.
وأضاف أنه جرى إتلاف عشرة آلاف لاصق مقلد ومصادرة 6 ماكينات خياطة و4 ماكينات لأغراض اللاصق المقلد، مؤكداً أن الأمانة لن تتهاون مع أي موقع لا يطبق الاشتراطات البلدية، ومن تثبت مخالفته وعدم اتباعه الإجراءات اللازمة سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حقه.
، شاهد من جدة.. مداهمة معمل خياطة يقلد ماركات عالمية شهيرة وإغلاقه ،
المصدر : الخليج 365
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